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Илон Маск занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строку рейтинга 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, его состояние оценивается в $84,8 млрд.

Это произошло после того, как в понедельник акции Tesla на торгах выросли на 11% и обновили рекорд стоимости, капитал Маска увеличился на $7,8 млрд, объяснил Bloomberg.

В июле Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes, заняв восьмую строку с состоянием $68,5 млрд. За пандемию акции Tesla взлетели в 3,2 раза, а состояние Маска выросло на 40%.

Гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно занял пятую строку рейтинга с состоянием $84,6 млрд.

Самыми богатыми людьми мира по версии Bloomberg являются основатель Amazon Джефф Безос – $188 млрд, сооснователь Microsoft Билл Гейтс – $121 млрд и сооснователь Facebook Марк Цукерберг – $99 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных