Илон Маск занял четвертую строку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строку рейтинга 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg, его состояние оценивается в $84,8 млрд.
Это произошло после того, как в понедельник акции Tesla на торгах выросли на 11% и обновили рекорд стоимости, капитал Маска увеличился на $7,8 млрд, объяснил Bloomberg.
В июле Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes, заняв восьмую строку с состоянием $68,5 млрд. За пандемию акции Tesla взлетели в 3,2 раза, а состояние Маска выросло на 40%.
Гендиректор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно занял пятую строку рейтинга с состоянием $84,6 млрд.