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Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Ведомости

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о беспорядках в Белоруссии. Пользователь под ником «Эрвин Вейков» опубликовал видео, на котором запечатлены протесты в Белоруссии и действия правоохранительных органов. В посте он отметил Маска.

«Белоруссия в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы «выигрывают» свои выборы», — написал он. Маск в ответ сообщал, что сожалеет о происходящем и выразил готовность помочь. «Мне жаль это слышать, чем мы можем помочь?» – поинтересовался Маск.

Протесты в Белоруссии начались сразу после голосования на выборах президента 9 августа. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В ночь с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. В предыдущие дни сообщалось о задержании около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека. 

Ранее по теме: В МВД Белоруссии назвали число пострадавших за время протестов силовиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных