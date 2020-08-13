Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии

Протесты в Белоруссии начались сразу после голосования на выборах президента 9 августа. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В ночь с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. В предыдущие дни сообщалось о задержании около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека.