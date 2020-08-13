Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о беспорядках в Белоруссии. Пользователь под ником «Эрвин Вейков» опубликовал видео, на котором запечатлены протесты в Белоруссии и действия правоохранительных органов. В посте он отметил Маска.
«Белоруссия в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы «выигрывают» свои выборы», — написал он. Маск в ответ сообщал, что сожалеет о происходящем и выразил готовность помочь. «Мне жаль это слышать, чем мы можем помочь?» – поинтересовался Маск.
Протесты в Белоруссии начались сразу после голосования на выборах президента 9 августа. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В ночь с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. В предыдущие дни сообщалось о задержании около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека.