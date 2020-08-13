В МВД Белоруссии назвали число пострадавших за время протестов силовиков

Всего с 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека. Протесты связаны с выборами президента республики. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос».