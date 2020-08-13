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В МВД Белоруссии назвали число пострадавших за время протестов силовиков

Ведомости

За все время протестов в Белоруссии пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале ведомства. В ночь с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек.

«За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9–13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», – говорится в сообщении.

По словам Чемодановой, 12 августа в Минске и Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ, для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих молодых людей, наполнявших бутылки зажигательной смесью, рассказала она. Представитель МВД также сообщила, что в этот же день на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске протестующие перекрывали проезжую часть, из-за чего общественный транспорт ходил с перебоями.

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Всего с 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека. Протесты связаны с выборами президента республики. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных