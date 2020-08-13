В МВД Белоруссии назвали число пострадавших за время протестов силовиков
За все время протестов в Белоруссии пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале ведомства. В ночь с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек.
«За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9–13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», – говорится в сообщении.
По словам Чемодановой, 12 августа в Минске и Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ, для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих молодых людей, наполнявших бутылки зажигательной смесью, рассказала она. Представитель МВД также сообщила, что в этот же день на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске протестующие перекрывали проезжую часть, из-за чего общественный транспорт ходил с перебоями.
Всего с 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. Во время акций сотни пострадали, МВД республики подтвердило гибель одного человека. Протесты связаны с выборами президента республики. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос».