В сети появились видео выбрасывающих военную форму Белоруссии

Видео, в частности, массово публикуют популярные оппозиционные телеграм-каналы «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга», а также пользователи на своих страницах в Instargam. «Я давал присягу своему народу и, глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома», – говорит на видео Евгений Новицкий. Другой пользователь Instagram Артем Белинович заявил, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет», после чего снял с головы берет и выбросил его в мусорный контейнер.