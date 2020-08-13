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В сети появились видео выбрасывающих военную форму Белоруссии

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В соцсетях стали распространяться видеообращения, на которых мужчины выбрасывают в мусорные баки военную форму Белоруссии и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране. Однако подтверждений того, что они действительно служат или служили в вооруженных силах Белоруссии, на видеозаписях нет.

Видео, в частности, массово публикуют популярные оппозиционные телеграм-каналы «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга», а также пользователи на своих страницах в Instargam. «Я давал присягу своему народу и, глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить у себя ее дома», – говорит на видео Евгений Новицкий. Другой пользователь Instagram Артем Белинович заявил, что «белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет», после чего снял с головы берет и выбросил его в мусорный контейнер.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии начались акции протеста, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек, 12 августа задержания продолжились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных