АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»Корпорация продала 20,38% ритейлера за 16,8 млрд рублей
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) перестали быть акционерами ГК «Детский мир». Они продали свой пакет (25%) по цене 112 руб. за бумагу. Общая сумма сделки составила почти 20,7 млрд руб., говорится в сообщениях «Системы» и РФПИ (является соучредителем РКИФ). 16,8 млрд получит «Система», и чуть больше 3,8 млрд руб. получит РКИФ.
«ПАО АФК «Система» объявляет об успешном завершении совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом предложения акций компании «Детский мир», – отмечается в сообщении.
Таким образом, «Детский мир» после выхода «Системы» и РКИФ из капитала станет первой российской публичной компанией со 100% акций в свободном обращении, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Детский мир» заново открыл российский рынок акций для иностранных инвесторов в июне 2020 г., став первой российской компанией, разместившей акции после начала пандемии коронавируса, а сегодня стал первой российской компанией, 100% акций которой будут находиться в свободном обращении», – приводятся его слова в пресс-релизе.
По его словам, более 55% заявок на акции «Детского мира» было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии.
Как отметил президент АФК «Система» и бывший гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов, с момента IPO «Детского мира» на Московской бирже в 2017 г. ритейлер принес корпорации более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.
«С нашей помощью компания, которая в начале 1990-х гг. владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии», – приводятся слова Чирахова в пресс-релизе.
«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. По состоянию на 30 июня 2020 г. управлял 850 магазинами. Выручка ритейлера в первом полугодии cоставила 59,9 млрд руб. (+7,1% к аналогичному периоду 2019 г.), тогда как прибыль снизилась почти на 49,7% – до 1,1 млрд руб.
Сейчас ритейлер включает в себя помимо «Детского мира» ПВЗ «Детмир», сети магазинов игрушек ABC, ELC – их планируется закрыть, а площадки магазинов использовать под сеть товаров для животных «Зоозавр», которую планируется активно развивать в будущем.
АФК «Система» стала акционером «Детского мира» в 1996 г., а к 2004 г. увеличила свой пакет акций до 70,5%. В январе 2016 г. стало известно, что корпорация продала РКИФ 23,1% акций сети «Детский мир» за 9,75 млрд руб. В 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже, а SPO – уже через два года, в 2019 г., в результате которого РКИФ и АФК продали 23,7% ритейлера.
В июне 2020 г. АФК и РКИФ продали на бирже приблизительно 118 млн акций ритейлера, или около 16% компании. Продавцы выручили 10,95 млрд руб., в том числе АФК «Система» – 8,9 млрд руб. Средства пошли в том числе на погашение долгов «Системы». В этот раз вырученные средства пойдут на те же «общекорпоративные» цели. На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб.