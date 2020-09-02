АФК «Система» перестала быть акционером «Детского мира»

АФК «Система» стала акционером «Детского мира» в 1996 г., а к 2004 г. увеличила свой пакет акций до 70,5%. В январе 2016 г. стало известно, что корпорация продала РКИФ 23,1% акций сети «Детский мир» за 9,75 млрд руб. В 2017 г. компания провела IPO на Московской бирже, а SPO – уже через два года, в 2019 г., в результате которого РКИФ и АФК продали 23,7% ритейлера.