АФК «Система» и РКИФ выходят из капитала «Детского мира»
Основные акционеры ГК «Детский мир» ‒ АФК «Система» Владимира Евтушенкова (20,4%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (4,6%) ‒ планируют полностью выйти из акционерного капитала ритейлера, говорится в совместном пресс-релизе АФК и Российского фонда прямых инвестиций (учредитель РКИФ). Стоимость данного пакета на Московской бирже составляет сейчас около 20,87 млрд руб.
«ПАО АФК «Система» объявляет о предложении совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом приблизительно 184 750 001 существующих акций компании «Детский мир», ‒ говорится в сообщении. В нем уточняется, что в рамках размещения стороны рассчитывают «реализовать свои доли в акционерном капитале компании в полном объеме».