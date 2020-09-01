АФК «Система» и РКИФ выходят из капитала «Детского мира»

«ПАО АФК «Система» объявляет о предложении совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом приблизительно 184 750 001 существующих акций компании «Детский мир», ‒ говорится в сообщении. В нем уточняется, что в рамках размещения стороны рассчитывают «реализовать свои доли в акционерном капитале компании в полном объеме».