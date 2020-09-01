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АФК «Система» и РКИФ выходят из капитала «Детского мира»

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Основные акционеры ГК «Детский мир» ‒ АФК «Система» Владимира Евтушенкова (20,4%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (4,6%) ‒ планируют полностью выйти из акционерного капитала ритейлера, говорится в совместном пресс-релизе АФК и Российского фонда прямых инвестиций (учредитель РКИФ). Стоимость данного пакета на Московской бирже составляет сейчас около 20,87 млрд руб.

«ПАО АФК «Система» объявляет о предложении совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом приблизительно 184 750 001 существующих акций компании «Детский мир», ‒ говорится в сообщении. В нем уточняется, что в рамках размещения стороны рассчитывают «реализовать свои доли в акционерном капитале компании в полном объеме».

   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных