Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей
Сбербанк планирует выделить департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, сообщили в пресс-службе банка. Среди задач новой «дочки» – создание платформы для беспилотников и автомобильной операционной системы (ОС).
Компания планирует выпустить первые беспилотные автомобили в конце 2020-го ‒ начале 2021 г. Тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной ОС Сбербанка начнется в 2021 г., уточнили в пресс-службе. Генеральным директором SberAutoTech будет назначен Андрей Василевский, который сейчас является руководителем департамента SberDigitalAuto.
«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой», ‒ объяснил Василевский.
Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.
Испытания беспилотного транспорта без водителей на российских дорогах общего пользования планировалось начать уже осенью 2020 г. с участием «Яндекса», Сбербанка, ГАЗа и «Камаза». Однако, как стало известно «Ведомостям» в конце августа, их срок перенесли на I–II квартал 2021 г.