Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Испытания беспилотного транспорта без водителей на российских дорогах общего пользования планировалось начать уже осенью 2020 г. с участием «Яндекса», Сбербанка, ГАЗа и «Камаза». Однако, как стало известно «Ведомостям» в конце августа, их срок перенесли на I–II квартал 2021 г.