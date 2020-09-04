Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Ведомости

Сбербанк планирует выделить департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, сообщили в пресс-службе банка. Среди задач новой «дочки» – создание платформы для беспилотников и автомобильной операционной системы (ОС).

Компания планирует выпустить первые беспилотные автомобили в конце 2020-го ‒ начале 2021 г. Тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной ОС Сбербанка начнется в 2021 г., уточнили в пресс-службе. Генеральным директором SberAutoTech будет назначен Андрей Василевский, который сейчас является руководителем департамента SberDigitalAuto.

«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой», ‒ объяснил Василевский.

Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.

Испытания беспилотного транспорта без водителей на российских дорогах общего пользования планировалось начать уже осенью 2020 г. с участием «Яндекса», Сбербанка, ГАЗа и «Камаза». Однако, как стало известно «Ведомостям» в конце августа, их срок перенесли на I–II квартал 2021 г.

Ранее по теме: Медведев рассказал о подготовке нормативной базы для беспилотников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных