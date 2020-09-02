Медведев рассказал о подготовке нормативной базы для беспилотников

Испытания беспилотного транспорта без водителей на российских дорогах общего пользования планировалось начать уже осенью 2020 г. с участием «Яндекса», Сбербанка, ГАЗа и «Камаза». Однако, как стало известно «Ведомостям» в конце августа, их срок перенесли на I–II квартал 2021 г. Как следует из обновленной дорожной карты по внедрению беспилотного транспорта, последним этапом должно стать согласование в конце 2024 г. техрегламента Таможенного союза (ТС) по требованиям к автономным видам транспорта, после чего такие средства передвижения можно будет использовать на всей территории ТС. В Минтрансе допустили появление беспилотников на российских дорогах в 2024 г.