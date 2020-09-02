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Медведев рассказал о подготовке нормативной базы для беспилотников

Ведомости

Российские власти готовят нормативную базу для использования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы в настоящий момент готовим юридические решения, нормативные акты, связанные с регулированием движения беспилотного транспорта», – сказал Медведев во время онлайн-встречи с участниками Всероссийского патриотического слета «Острова». Он подчеркнул, что в этой сфере нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения, однако массовое появление беспилотников на дорогах по всему миру неизбежно уже в ближайшее время.

«Пройдет еще 10–15–20 лет, и действительно, может быть, значительная часть перевозок будет осуществляться без участия человека», – добавил Медведев.

Испытания беспилотного транспорта без водителей на российских дорогах общего пользования планировалось начать уже осенью 2020 г. с участием «Яндекса», Сбербанка, ГАЗа и «Камаза». Однако, как стало известно «Ведомостям» в конце августа, их срок перенесли на I–II квартал 2021 г. Как следует из обновленной дорожной карты по внедрению беспилотного транспорта, последним этапом должно стать согласование в конце 2024 г. техрегламента Таможенного союза (ТС) по требованиям к автономным видам транспорта, после чего такие средства передвижения можно будет использовать на всей территории ТС. В Минтрансе допустили появление беспилотников на российских дорогах в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных