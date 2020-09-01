В разработке ударных беспилотников в России наконец-то виден результат

По мнению экспертов, главным экспонатом завершившегося на прошлой неделе форума «Армия-2020» стала линейка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) компании «Кронштадт» (подконтрольна АФК «Система»), которые были представлены в экспозиции мероприятия впервые вместе с обширной номенклатурой управляемых бомб и ракет. Помимо БЛА «Орион», у которого первый этап госиспытаний уже завершен, впервые были представлены более крупный БЛА «Сириус» с увеличенной примерно вдвое в сравнении с «Орионом» (до 2 т) взлетной массой, макет еще более крупного БЛА «Гелиос» (со взлетной масой до 5 т) и макет перспективного БЛА «Гром», отвечающего популярной в последнее время концепции БЛА, летящего впереди пилотируемых самолетов и взаимодействующего с ними. Представление всей этой линейки на «Армии» – безусловно, главная техническая новость форума, уверен научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.