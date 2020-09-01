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В разработке ударных беспилотников в России наконец-то виден результат

Дроны «Кронштадта» стали главной технической новостью прошедшего форума «Армия»
Алексей Никольский
Разработка «Ориона» велась с 2011 г. /РИА Новости

По мнению экспертов, главным экспонатом завершившегося на прошлой неделе форума «Армия-2020» стала линейка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) компании «Кронштадт» (подконтрольна АФК «Система»), которые были представлены в экспозиции мероприятия впервые вместе с обширной номенклатурой управляемых бомб и ракет. Помимо БЛА «Орион», у которого первый этап госиспытаний уже завершен, впервые были представлены более крупный БЛА «Сириус» с увеличенной примерно вдвое в сравнении с «Орионом» (до 2 т) взлетной массой, макет еще более крупного БЛА «Гелиос» (со взлетной масой до 5 т) и макет перспективного БЛА «Гром», отвечающего популярной в последнее время концепции БЛА, летящего впереди пилотируемых самолетов и взаимодействующего с ними. Представление всей этой линейки на «Армии» – безусловно, главная техническая новость форума, уверен научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, главное – что «Орион» уже прошел значительную часть испытаний, в том числе в боевых условиях в Сирии. Таких экспонатов, уже близких к серии, было представлено немного – например, это бронеавтомобиль «Тайфун ПВО» для расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), который всего за год достиг технической зрелости. Наличие таких машин исключит инциденты вроде сбития собственных самолетов расчетами ПЗРК, как это было, к сожалению, в 2008 г. во время конфликта в Южной Осетии, говорит Мураховский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных