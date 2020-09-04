Продажи автомобилей в России снизились после роста в июле
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе снизились на полпроцента по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, — до 137 517 штук, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это произошло после рекордного в этом году роста в 6,8% в июле. В августе самыми продаваемыми остаются бренды «Автоваза» Lada (она потеряла 5%), а также Kia (7%) и Hyundai (24%).
Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце, похоже, исчерпали себя, сказал Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: август традиционно не самый активный месяц. Всего за восемь месяцев в России продано 880 198 автомобилей. Снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогноза АЕБ на этот год, отметил Штэрцель. Продажи автомобилей согласно пересмотреному прогнозу АЕБ по итогам года упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, надеется Штэрцель.
В начале августа АЕБ сообщала о росте продаж легковых и коммерческих автомобилей в июле на 6,8% по сравнению с прошлым годом. До этого положительные результаты продаж автомобилей в этом году были лишь в январе (+1,8%) и марте (+4%). В остальные месяцы было падение. Самыми продаваемыми также были бренды «Автоваза» Lada (она прибавила 6%), а также Kia (-4%) и Hyundai (3%).