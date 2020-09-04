Продажи автомобилей в России снизились после роста в июле

Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце, похоже, исчерпали себя, сказал Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: август традиционно не самый активный месяц. Всего за восемь месяцев в России продано 880 198 автомобилей. Снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогноза АЕБ на этот год, отметил Штэрцель. Продажи автомобилей согласно пересмотреному прогнозу АЕБ по итогам года упадут на 23,9%, или до 1,3 млн автомобилей. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, надеется Штэрцель.​