РБК: закон о виноделии поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

Ранее о том, что торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями с получением акцизных марок, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая сама занимается импортом алкоголя, подтвердили «Ведомостям» возникшие перебои в поставках. При этом в «Ашане» сообщили, что «подобных проблем не испытывают».