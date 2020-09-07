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РБК: закон о виноделии поставил под угрозу продажу части импортного алкоголя

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Российские магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», который вступил в силу 26 июня этого года, сообщает РБК. Закон требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, но не все производители готовы выполнить это условие.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что продукция, которая поступила в продажу до выхода закона, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству. Но у надзорных органов может быть другая позиция, отметил он.

В группе Simple подтвердили проблему в части маркировок, отметив, что основные сложности связаны с винами. Закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети вынуждены требовать, чтобы маркировка в части сорта, года и места урожая соответствовала законодательству. Также проблема затрагивает коньяки и некоторые виды шампанского.

Как отмечает издание, проблема с неоднозначной трактовкой нового закона в конце августа поднималась на совещании замруководителей госорганов стран — членов ЕАЭС. На нем о препятствиях для поставок продукции на российский рынок сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян. При этом в Минпромторге заявили изданию, что не получали каких-либо документов, связанных с отказами в приеме импортной алкогольной продукции.

Ранее о том, что торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями с получением акцизных марок, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая сама занимается импортом алкоголя, подтвердили «Ведомостям» возникшие перебои в поставках. При этом в «Ашане» сообщили, что «подобных проблем не испытывают».

Ранее по теме: Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных