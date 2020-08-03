Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Но в этом году наблюдается повышенный спрос на марки и тому несколько причин, сказал Романов. Во-первых, 26 июня в силу вступил новый закон о виноделии. Во-вторых, из-за повышения курса валюты импортеры старались максимально сделать запасы еще весной, а летом они традиционно больше ввозят алкоголя, готовясь к новогоднему сезону. Плюс на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о переходе импортеров с акцизных марок на ФСМ, и импортеры запасали марки на случай если возникнет неопределенность в связи как с принятием закона, так и с передачей функций из одного ведомства в другое. Пока законопроект прошел первое чтение, при этом импортеры ожидали его принятия уже в весеннюю сессию, говорит Романов.