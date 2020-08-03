Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголяТорговые сети ссылаются на дефицит акцизных марок
Торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями с получением акцизных марок, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.
«Сети сообщали о проблемах с поставками [импортного] алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок. Надо понимать, что сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж – новогодним праздникам», – говорит собеседник.
Представитель «Красного и белого» утверждает, что перебои в поставках возникли из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), отвечающая за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.
«Февральские заявки (на выдачу акцизных марок. – Прим. ред.) до сих пор не получены (импортерами. – Прим. ред.) в полном объеме, мартовские заявки не выданы совсем», – говорит собеседник. По его словам, дефицит возник из-за того, что Федеральная таможенная служба (ФТС) вовремя не заключила контракт на дополнительное производство акцизных марок. «Возможно, с конца августа выдача акцизных марок по февральским заявкам будет возобновлена», – отметил представитель ритейлера.
В пресс-службе «Азбуки вкуса», которая сама занимается импортом алкоголя, подтвердили «Ведомостям» возникшие перебои в поставках. Представитель торговой сети сказал, что компания испытывает дефицит акцизных марок с февраля 2020 г., из-за чего импортный алкоголь остается на таможенных пунктах больше месяца.
«С момента получения извещения об изготовлении акцизной марки до ее фактического получения проходит еще 30 дней. Также есть проблема со скоростью фиксации акцизных марок в системе ЕГАИС. Есть акцизные марки, фиксацию которых ожидаем в Центральной акцизной таможне больше месяца», – говорит представитель.
Федеральные специальные марки (ФСМ) для отечественного алкоголя выдаются Росалкогольрегулированием, их печатает «Гознак» в соответствии с заявкой конкретной компании на необходимое количество, говорит руководитель подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка Александр Романов. По его словам, у ФТС, которая выдает акцизные марки для импортного алкоголя, потребность в марках планируется заранее на определенный период, исходя из заказа марок за аналогичные периоды прошлых лет. После этого заключается контракт на определенное количество марок с «Гознаком». Заказ финансируется из бюджета, и только потом марки выдаются под обеспечение импортерам.
Но в этом году наблюдается повышенный спрос на марки и тому несколько причин, сказал Романов. Во-первых, 26 июня в силу вступил новый закон о виноделии. Во-вторых, из-за повышения курса валюты импортеры старались максимально сделать запасы еще весной, а летом они традиционно больше ввозят алкоголя, готовясь к новогоднему сезону. Плюс на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о переходе импортеров с акцизных марок на ФСМ, и импортеры запасали марки на случай если возникнет неопределенность в связи как с принятием закона, так и с передачей функций из одного ведомства в другое. Пока законопроект прошел первое чтение, при этом импортеры ожидали его принятия уже в весеннюю сессию, говорит Романов.
В «Ашане» сообщили «Ведомостям», что «подобных проблем не испытывают». Представитель «Магнита» отказался от комментариев, в X5 Retail Group, ГК «Дикси», сети гипермаркетов «Лента» и Metro Cash & Carry не ответили на запросы «Ведомостей» на момент публикации материала.
Представитель «Гознака» сообщил «Ведомостям», что все обязательства по текущим контрактам с ФТС были выполнены в срок.
Представитель ФТС сообщил «Ведомостям», что «дефицита акцизных марок на зарубежный алкоголь в настоящий момент нет». При этом он отметил, что со второй половины 2019 г. наблюдается повышенный спрос импортеров на акцизные марки.
«В первом полугодии 2020 г. заказано 523,5 млн акцизных марок, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По отдельным видам продукции спрос на акцизные марки превысил 35%», – говорит собеседник из ФТС. Например, «в III–IV кварталах 2019 г. и I квартале 2020 г. организации-импортеры заказали необычно большое количество акцизных марок на зарубежные виноградные вина – более 472 млн шт., что превышает показатели сопоставимых периодов 2018 и 2019 гг. на 35%», добавил он.
При этом таможенными органами было выдано на почти 167 млн акцизных марок меньше, чем заказывали импортеры, – 357,55 млн за первое полугодие 2020 г. По его словам, таможенная служба на данный момент заключила контракт с «Гознаком» на изготовление более 400 млн акцизных марок. «Отгрузка марок по нему стартует 13–14 августа 2020 г.», – уточнил он.
Нередки случаи заказов больших объемов марок при наличии у импортера значительного количества неизрасходованных, продолжает собеседник в ФТС. Практика запаса марок «впрок» и отсутствие объективных прогнозов поставок алкогольной продукции со стороны участников рынка не способствуют повышению оперативности реагирования таможенных органов на изменения его конъюнктуры, отметили в ФТС.
«Считаем, что крупные ассоциации игроков данного рынка могли бы являться медиаторами процесса обмена информацией о планах по импорту алкоголя (о сезонности, об изменении номенклатуры, о других значимых для данного рынка факторах). Однако данные объединения не создали в интересах рынка системы сбора такой информации, обмена ею и предоставления в ФТС России», – подчеркнул представитель ФТС. По его словам, в этих условиях таможенная служба вынуждена прогнозировать объемы изготовления акцизных марок на основе «ретроспективного анализа спроса за предшествующие периоды».
Проблемы с выдачей акцизных марок на импортный алкоголь возникают не в первый раз. Летом 2016 г. «Ведомости» сообщали, что выдача марок для иностранного алкоголя задержалась из-за изменения требований к маркировке и реорганизации «Гознака». Летом следующего года дефицит акцизных марок возник из-за того, что их не успели вовремя напечатать: старый контракт с «Гознаком» был выполнен, а новый – еще не заключен. В конце 2018 г. «Ведомости» писали, что снова возник дефицит акцизных марок на импортный алкоголь – запасы марок старого образца у компаний закончились, а новые еще не были напечатаны.