Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель впервые с 30 июня
Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $41 впервые с 30 июня, об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
По данным биржи на 13.40 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 г. опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась на уровне ниже $41 за баррель 30 июня 2020 г. Нефть марки WTI на торгах дешевеет на 4,48%, снижаясь до уровня $37,99 за баррель.
В понедельник, 7 сентября, цена барреля нефти марки Brent упала до двухмесячного минимума в $42,1, впервые с июля 2020 г. По оценке экспертов Reuters, падение цен на нефть вызвано снижением цен на нефть Saudi Aramco и растущим пессимизмом относительно восстановления спроса на топливо в мире.
Ранее во вторник, 8 сентября, международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по стоимости нефти Brent на 2020 г. с $35 до $41 за баррель, по WTI ‒ с $32 до $38 за баррель, следует из отчета компании. При этом долгосрочный прогноз по Brent эксперты агентства понизили с $55 до $53 за баррель, по WTI ‒ с $52 до $50 за баррель.