Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель впервые с 30 июня

По данным биржи на 13.40 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 г. опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась на уровне ниже $41 за баррель 30 июня 2020 г. Нефть марки WTI на торгах дешевеет на 4,48%, снижаясь до уровня $37,99 за баррель.