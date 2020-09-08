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Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель впервые с 30 июня

Ведомости

Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $41 впервые с 30 июня, об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По данным биржи на 13.40 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 г. опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель. В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась на уровне ниже $41 за баррель 30 июня 2020 г. Нефть марки WTI на торгах дешевеет на 4,48%, снижаясь до уровня $37,99 за баррель.

В понедельник, 7 сентября, цена барреля нефти марки Brent упала до двухмесячного минимума в $42,1, впервые с июля 2020 г. По оценке экспертов Reuters, падение цен на нефть вызвано снижением цен на нефть Saudi Aramco и растущим пессимизмом относительно восстановления спроса на топливо в мире.

Ранее во вторник, 8 сентября, международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз по стоимости нефти Brent на 2020 г. с $35 до $41 за баррель, по WTI ‒ с $32 до $38 за баррель, следует из отчета компании. При этом долгосрочный прогноз по Brent эксперты агентства понизили с $55 до $53 за баррель, по WTI ‒ с $52 до $50 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных