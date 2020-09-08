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США не смогут отказаться от российских нефтепродуктов

По итогам 2020 года импорт из РФ вырастет на 25% в физическом выражении и в 1,5 раза – в стоимостном
Анна Подлинова Александр Волобуев
Установки крекинга на американских НПЗ сегодня испытывают дефицит сырья из-за отсутствия поставок тяжелой венесуэльской нефти /David M. Parrott / Reuters

Экспорт нефтепродуктов (бензина, дизтоплива, мазута, нафты, газойлей и др.) из России в США по итогам текущего года может вырасти к 2019-му на 25% до 175 млн барр. в физическом выражении и в 1,5 раза до $6 млрд – в стоимостном. Такой прогноз дали «Ведомостям» аналитики Vygon Consulting. Во втором полугодии Россия нарастит экспорт нефтепродуктов на 20–30%, считают эксперты. В то же время экспорт нефти по итогам года может снизиться в 1,7 раза до 28 млн барр. и на четверть в деньгах – до $1,5 млрд, подсчитали в Vygon Consulting.

По данным Управления энергетической информации минэнерго США (EIA), в июне 2020 г. Россия оказалась на четвертом месте в списке основных поставщиков сырой нефти и нефтепродуктов в США после Канады, Мексики и Саудовской Аравии. Экспорт в июне из РФ составил 16,54 млн барр. За шесть месяцев США импортировали из России 96 млн барр. нефти и нефтепродуктов. При этом объем экспорта нефти из России в США снизился на 46% до 14 млн барр. относительно первого полугодия 2019 г., в то время как экспорт нефтепродуктов за тот же период вырос на 58% до 82 млн барр. По оценке Vygon Consulting, стоимость поставок составила более $3 млрд (нефтепродуктов – около $2,5 млрд, нефти – порядка $0,7 млрд). С учетом восстановления цен экспорт нефтепродуктов в США во втором полугодии 2020 г. в стоимостном выражении может составить еще $3–4 млрд, прогнозируют аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных