США не смогут отказаться от российских нефтепродуктов

По данным Управления энергетической информации минэнерго США (EIA), в июне 2020 г. Россия оказалась на четвертом месте в списке основных поставщиков сырой нефти и нефтепродуктов в США после Канады, Мексики и Саудовской Аравии. Экспорт в июне из РФ составил 16,54 млн барр. За шесть месяцев США импортировали из России 96 млн барр. нефти и нефтепродуктов. При этом объем экспорта нефти из России в США снизился на 46% до 14 млн барр. относительно первого полугодия 2019 г., в то время как экспорт нефтепродуктов за тот же период вырос на 58% до 82 млн барр. По оценке Vygon Consulting, стоимость поставок составила более $3 млрд (нефтепродуктов – около $2,5 млрд, нефти – порядка $0,7 млрд). С учетом восстановления цен экспорт нефтепродуктов в США во втором полугодии 2020 г. в стоимостном выражении может составить еще $3–4 млрд, прогнозируют аналитики.