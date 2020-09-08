Названа дата презентации новых гаджетов Apple

Агентство Bloomberg отмечает, что Apple также может представить новые умные часы Apple Watch. Презентация пройдет исключительно в режиме онлайн из-за пандемии нового коронавируса. Apple в этот раз не указала на то, какие продукты будут представлены на конференции, однако в приглашении присоединиться к конференции, которое получили СМИ, написано Time Flies (время летит), что, по мнению агентства, является намеком на часы.