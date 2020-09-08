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Названа дата презентации новых гаджетов Apple

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Новая презентация Apple состоится 15 сентября, объявила корпорация на своем сайте. По информации портала Tech Crunch, на онлайн-конференции, которую можно будет посмотреть на сайте компании, Apple может представить iPhone 12 с поддержкой 5G.

Агентство Bloomberg отмечает, что Apple также может представить новые умные часы Apple Watch. Презентация пройдет исключительно в режиме онлайн из-за пандемии нового коронавируса. Apple в этот раз не указала на то, какие продукты будут представлены на конференции, однако в приглашении присоединиться к конференции, которое получили СМИ, написано Time Flies (время летит), что, по мнению агентства, является намеком на часы.

Агентство продолжает, что Apple готовится представить несколько моделей умных часов, включая бюджетные варианты, а также модернизированный iPad Air с безрамочным экраном. Также компания готовит к выпуску новую колонку HomePod с уменьшенными габаритами и первые накладные наушники под собственным брендом. При этом iPhone 12, указывает Bloomberg, поступит в продажу лишь в октябре.

В начале сентября агентство со ссылкой на источники сообщило, что компания Apple заказала поставщикам сборку минимум 75 млн iPhone 12 с поддержкой сетей 5G.

Ранее по теме: Apple выпустит не менее 75 млн iPhone c поддержкой 5G

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных