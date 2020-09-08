Названа дата презентации новых гаджетов Apple
Новая презентация Apple состоится 15 сентября, объявила корпорация на своем сайте. По информации портала Tech Crunch, на онлайн-конференции, которую можно будет посмотреть на сайте компании, Apple может представить iPhone 12 с поддержкой 5G.
Агентство Bloomberg отмечает, что Apple также может представить новые умные часы Apple Watch. Презентация пройдет исключительно в режиме онлайн из-за пандемии нового коронавируса. Apple в этот раз не указала на то, какие продукты будут представлены на конференции, однако в приглашении присоединиться к конференции, которое получили СМИ, написано Time Flies (время летит), что, по мнению агентства, является намеком на часы.
Агентство продолжает, что Apple готовится представить несколько моделей умных часов, включая бюджетные варианты, а также модернизированный iPad Air с безрамочным экраном. Также компания готовит к выпуску новую колонку HomePod с уменьшенными габаритами и первые накладные наушники под собственным брендом. При этом iPhone 12, указывает Bloomberg, поступит в продажу лишь в октябре.
В начале сентября агентство со ссылкой на источники сообщило, что компания Apple заказала поставщикам сборку минимум 75 млн iPhone 12 с поддержкой сетей 5G.