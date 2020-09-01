Apple выпустит не менее 75 млн iPhone c поддержкой 5G

Новые смартфоны отличаются по дизайну и разделятся по два на базовые и высокопроизводительные. Экраны первых будут в размере 5,4 и 6,1 дюйма, Pro – 6,1 и 6,7 дюйма. Отмечается, что это самый большой формат в истории Apple. По мнению источников Bloomberg, которые тестировали новые iPhone, 6,7-дюймовый экран является одним из самых знаковых улучшений. В то время как о 5G высказались так, будто из-за этого скорость соединения несильно улучшилась.