Apple выпустит не менее 75 млн iPhone c поддержкой 5G
Американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не меньше 75 млн смартфонов iPhone c поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Поставки этих iPhone следующего поколения могут достичь 80 млн экземпляров в 2020 г.», – пишет агентство. Корпорация планирует выпустить четыре новые модели с поддержкой 5G в октябре.
Новые смартфоны отличаются по дизайну и разделятся по два на базовые и высокопроизводительные. Экраны первых будут в размере 5,4 и 6,1 дюйма, Pro – 6,1 и 6,7 дюйма. Отмечается, что это самый большой формат в истории Apple. По мнению источников Bloomberg, которые тестировали новые iPhone, 6,7-дюймовый экран является одним из самых знаковых улучшений. В то время как о 5G высказались так, будто из-за этого скорость соединения несильно улучшилась.
Вдобавок осенью Apple хочет выпустить новые iPad Air с экраном, подобным iPad Pro, отмечает издание. Также корпорация готовит две новые модели Apple Watch, первые наушники-вкладыши вне бренда Beats, также компания разрабатывает «умную» колонку HomePod меньшего размера.
Месяц назад Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone. В прошлом году корпорация представила свои модели в конце сентября. Bloomberg писал, что сроки перенеслись на несколько дней в связи с пандемией коронавирусной инфекции.