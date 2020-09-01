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Apple выпустит не менее 75 млн iPhone c поддержкой 5G

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Американская корпорация Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не меньше 75 млн смартфонов iPhone c поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Поставки этих iPhone следующего поколения могут достичь 80 млн экземпляров в 2020 г.», – пишет агентство. Корпорация планирует выпустить четыре новые модели с поддержкой 5G в октябре.

Новые смартфоны отличаются по дизайну и разделятся по два на базовые и высокопроизводительные. Экраны первых будут в размере 5,4 и 6,1 дюйма, Pro – 6,1 и 6,7 дюйма. Отмечается, что это самый большой формат в истории Apple. По мнению источников Bloomberg, которые тестировали новые iPhone, 6,7-дюймовый экран является одним из самых знаковых улучшений. В то время как о 5G высказались так, будто из-за этого скорость соединения несильно улучшилась.

Вдобавок осенью Apple хочет выпустить новые iPad Air с экраном, подобным iPad Pro, отмечает издание. Также корпорация готовит две новые модели Apple Watch, первые наушники-вкладыши вне бренда Beats, также компания разрабатывает «умную» колонку HomePod меньшего размера.

Месяц назад Apple сообщила о переносе сроков презентации новых iPhone. В прошлом году корпорация представила свои модели в конце сентября. Bloomberg писал, что сроки перенеслись на несколько дней в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Bloomberg: Apple представит единую подписку на свои сервисы осенью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных