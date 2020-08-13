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Bloomberg: Apple представит единую подписку на свои сервисы осенью

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Корпорация Apple готовится представить сервис Apple One, который объединит несколько подписок на другие продукты компании по более низкой стоимости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что новая функция Apple будет представлена на презентации нового iPhone в октябре текущего года. 

Агентство отмечает, что Apple запускает новый сервис с целью увеличить аудиторию своих проектов. Базовый пакет подписки будет включать Apple Music и Apple TV+, в то время как более дорогой вариант будет включать также игровой сервис Apple Arcade. Следующий уровень подписки добавит Apple News+. Самый дорогой пакет будет также включать дополнительное хранилище iCloud.

Издание отмечает, что в планах Apple – создать более дешевый вариант подписок на сервисы. Например, если сейчас подписка на все сервисы Apple стоит примерно $45 в месяц, то единая подписка позволит сэкономить $5.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных