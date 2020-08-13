Bloomberg: Apple представит единую подписку на свои сервисы осенью
Корпорация Apple готовится представить сервис Apple One, который объединит несколько подписок на другие продукты компании по более низкой стоимости. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что новая функция Apple будет представлена на презентации нового iPhone в октябре текущего года.
Агентство отмечает, что Apple запускает новый сервис с целью увеличить аудиторию своих проектов. Базовый пакет подписки будет включать Apple Music и Apple TV+, в то время как более дорогой вариант будет включать также игровой сервис Apple Arcade. Следующий уровень подписки добавит Apple News+. Самый дорогой пакет будет также включать дополнительное хранилище iCloud.
Издание отмечает, что в планах Apple – создать более дешевый вариант подписок на сервисы. Например, если сейчас подписка на все сервисы Apple стоит примерно $45 в месяц, то единая подписка позволит сэкономить $5.