McDonald's откроет первые рестораны на Дальнем Востоке
«McDonald's расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года», — сообщили в компании. Отмечается, что Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети. В компании заявляют, что там будет создано более 300 новых рабочих мест.
McDonald’s анонсировал открытие сети на Дальнем Востоке еще в сентябре 2019 г. Как рассказывал «Ведомостям» гендиректор российского McDonald’s Марк Карена, инвестиции в строительство нескольких ресторанов составят минимум 1 млрд руб. При этом он отмечал, что они могут вырасти.
На Дальнем Востоке сети McDonald's сейчас нет. В 2016 г. Алексей Семенов, занимавший тогда должность управляющего директора McDonald's в России, говорил, что появление в регионе сети следует ждать не ранее чем через пять лет. Всего в России более 800 McDonald's.