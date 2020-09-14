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McDonald's откроет первые рестораны на Дальнем Востоке

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McDonald's откроет первые рестораны на Дальнем Востоке, сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании. Рестораны быстрого питания откроются в декабре 2020 г. во Владивостоке и Хабаровске.

«McDonald's расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года», — сообщили в компании. Отмечается, что Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети. В компании заявляют, что там будет создано более 300 новых рабочих мест.

McDonald’s анонсировал открытие сети на Дальнем Востоке еще в сентябре 2019 г. Как рассказывал «Ведомостям» гендиректор российского McDonald’s Марк Карена, инвестиции в строительство нескольких ресторанов составят минимум 1 млрд руб. При этом он отмечал, что они могут вырасти.

На Дальнем Востоке сети McDonald's сейчас нет. В 2016 г. Алексей Семенов, занимавший тогда должность управляющего директора McDonald's в России, говорил, что появление в регионе сети следует ждать не ранее чем через пять лет. Всего в России более 800 McDonald's.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных