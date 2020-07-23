McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»

McDonald‘s в России уже экспериментировала с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона МакКафе и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В отличие от точки в Сбербанке, точка McDonald‘s в «Перекрестке» в Химках оборудована стандартной кухней, на месте работают более 40 человек.