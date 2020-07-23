McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»Рестораны в магазинах сети X5 будут работать навынос и не только
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в пилотном режиме открыла свою первую точку на территории магазина «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки» в подмосковных Химках, позднее подобные точки откроются в других магазинах сети «Перекресток», сообщили McDonald’s и X5 Retail Group в совместном заявлении. Предприятие ТЦ «Лига Химки» собирает заказы навынос, а также обслуживает посетителей обеденной зоны «Перекрестка».
Компании будут тестировать формат совместной работы в части магазинов Московского региона и Санкт-Петербурга, по результатам пилотной программы будет решено, как в дальнейшем развивать такой формат. Стороны допускают его адаптацию и тестирование в других магазинах X5 (в группу входят сети «Карусель» и «Пятерочка»).
McDonald‘s в России уже экспериментировала с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона МакКафе и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В отличие от точки в Сбербанке, точка McDonald‘s в «Перекрестке» в Химках оборудована стандартной кухней, на месте работают более 40 человек.