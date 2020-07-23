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McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»

Рестораны в магазинах сети X5 будут работать навынос и не только
Юрий Литвиненко
Максим Стулов / Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в пилотном режиме открыла свою первую точку на территории магазина «Перекресток» в ТЦ «Лига Химки» в подмосковных Химках, позднее подобные точки откроются в других магазинах сети «Перекресток», сообщили McDonald’s и X5 Retail Group в совместном заявлении. Предприятие ТЦ «Лига Химки» собирает заказы навынос, а также обслуживает посетителей обеденной зоны «Перекрестка».

Компании будут тестировать формат совместной работы в части магазинов Московского региона и Санкт-Петербурга, по результатам пилотной программы будет решено, как в дальнейшем развивать такой формат. Стороны допускают его адаптацию и тестирование в других магазинах X5 (в группу входят сети «Карусель» и «Пятерочка»).

McDonald‘s в России уже экспериментировала с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона МакКафе и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В отличие от точки в Сбербанке, точка McDonald‘s в «Перекрестке» в Химках оборудована стандартной кухней, на месте работают более 40 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных