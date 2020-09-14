В России резко выросли продажи Apple Watch
Продажи умных часов Apple Watch в России выросли в 10 раз за последнюю неделю, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ozon.
«За последние семь дней продажи Apple Watch выросли в 10 раз относительно средненедельного показателя лета», ‒ говорится в сообщении. В компании пояснили, что в России Apple Watch Series 3 покупают в три раза чаще, чем Series 5, а их основные продажи приходятся на регионы.
В Ozon добавили, что продажи детских моделей «умных» часов в России в конце августа выросли на 118% год к году, а в топе предпочтений оказались часы с возможностью не только аудио-, но и видеовызовов. «В последнюю неделю августа хитом продаж были детские модели, актуальные при подготовке к новому учебному году», ‒ говорится в сообщении.
Ежегодная презентация Apple пройдет 15 сентября в Apple Park. На ней будут представлены новинки компании: iPad Air и Apple Watch Series 6. Новый планшет предположительно получит разъем USB-C и будет использовать технологию распознавания Touch ID вместо Face ID.
Однако презентация впервые с 2012 г. может пройти без нового iPhone, поскольку ранее сообщалось, что старт его продаж могут перенести на октябрь из-за экономических последствий пандемии коронавируса.