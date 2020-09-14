В России резко выросли продажи Apple Watch

В Ozon добавили, что продажи детских моделей «умных» часов в России в конце августа выросли на 118% год к году, а в топе предпочтений оказались часы с возможностью не только аудио-, но и видеовызовов. «В последнюю неделю августа хитом продаж были детские модели, актуальные при подготовке к новому учебному году», ‒ говорится в сообщении.