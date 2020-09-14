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В России резко выросли продажи Apple Watch

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Продажи умных часов Apple Watch в России выросли в 10 раз за последнюю неделю, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ozon. 

«За последние семь дней продажи Apple Watch выросли в 10 раз относительно средненедельного показателя лета», ‒ говорится в сообщении. В компании пояснили, что в России Apple Watch Series 3 покупают в три раза чаще, чем Series 5, а их основные продажи приходятся на регионы. 

В Ozon добавили, что продажи детских моделей «умных» часов в России в конце августа выросли на 118% год к году, а в топе предпочтений оказались часы с возможностью не только аудио-, но и видеовызовов. «В последнюю неделю августа хитом продаж были детские модели, актуальные при подготовке к новому учебному году», ‒ говорится в сообщении. 

Ежегодная презентация Apple пройдет 15 сентября в Apple Park. На ней будут представлены новинки компании: iPad Air и Apple Watch Series 6. Новый планшет предположительно получит разъем USB-C и будет использовать технологию распознавания Touch ID вместо Face ID.

Однако презентация впервые с 2012 г.  может пройти без нового iPhone, поскольку ранее сообщалось, что старт его продаж могут перенести на октябрь из-за экономических последствий пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных