Боррель: остановка «Северного потока – 2» не входит в компетенцию ЕС
Прекращение строительства газопровода «Северный поток – 2» в качестве реакции Евросоюза на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным не входит в компетенцию ЕС, заявил глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель после дебатов в Европейском парламенте по поводу случившегося с Навальным.
«Некоторые из вас говорят, что надо положить конец будущему "Северному потоку". Еще раз: это не входит в нашу компетенцию», – приводит «Интерфакс» слова Борреля. Он отметил, что Европейская комиссия никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода.
Ранее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства. 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Перед этим немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В отношении него действую санкции США.