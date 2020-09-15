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Боррель: остановка «Северного потока – 2» не входит в компетенцию ЕС

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Прекращение строительства газопровода «Северный поток – 2» в качестве реакции Евросоюза на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным не входит в компетенцию ЕС, заявил глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель после дебатов в Европейском парламенте по поводу случившегося с Навальным.

«Некоторые из вас говорят, что надо положить конец будущему "Северному потоку". Еще раз: это не входит в нашу компетенцию», – приводит «Интерфакс» слова Борреля. Он отметил, что Европейская комиссия никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода.

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Премьер королевства поддержала заявления Берлина о возможной остановке проекта

Ранее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства. 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Перед этим немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца. 

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В отношении него действую санкции США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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