Боррель: остановка «Северного потока – 2» не входит в компетенцию ЕС

Ранее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства. 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Перед этим немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.