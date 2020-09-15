Австрия выступила против блокировки «Северного потока – 2» из-за Навального

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Позднее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» не входит в полномочия агентства. Кроме того, глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель заявил, что прекращение строительства газопровода также не входит в компетенцию ЕС.