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Австрия выступила против блокировки «Северного потока – 2» из-за Навального

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не видит связи между ситуацией с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и газопроводом «Северный поток – 2». Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене.

«Я лично (подчеркиваю: я лично) не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком – 2», – цитирует ТАСС австрийского президента. Он отметил, что считает «Северный поток – 2» коммерческим проектом, который касается России, Украины и европейских партнеров.

«В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос», – сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею блокировки проекта из-за инцидента с Навальным.

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Позднее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» не входит в полномочия агентства. Кроме того, глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель заявил, что прекращение строительства газопровода также не входит в компетенцию ЕС.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В отношении него действую санкции США.

Ранее по теме: МИД Германии не исключил приостановку «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных