Австрия выступила против блокировки «Северного потока – 2» из-за Навального
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не видит связи между ситуацией с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и газопроводом «Северный поток – 2». Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене.
«Я лично (подчеркиваю: я лично) не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком – 2», – цитирует ТАСС австрийского президента. Он отметил, что считает «Северный поток – 2» коммерческим проектом, который касается России, Украины и европейских партнеров.
«В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос», – сказал Ван дер Беллен, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею блокировки проекта из-за инцидента с Навальным.
12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Позднее представитель Датского энергетического агентства заявил, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток – 2» не входит в полномочия агентства. Кроме того, глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель заявил, что прекращение строительства газопровода также не входит в компетенцию ЕС.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В отношении него действую санкции США.