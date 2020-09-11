МИД Германии не исключил приостановку «Северного потока — 2» из-за Навального
Власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток-2», сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ZDF, пишет ТАСС. Решение о приостановке строительства будет зависеть от России, отметил министр.
«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение… Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока — 2" — прим. ТАСС) не было принято», — сказал Маас в эфире немецкого телевидения.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Ранее в Госдуме предложили Бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта газопровода от политических провокаций.