МИД Германии не исключил приостановку «Северного потока — 2» из-за Навального

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение… Россия, приняв участие в расследовании [инцидента с Навальным], может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока — 2" — прим. ТАСС) не было принято», — сказал Маас в эфире немецкого телевидения.