В Госдуме предложили Бундестагу совместно защищать «Северный поток — 2»
В Госдуме предложили Бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта «Северный поток — 2» от политических провокаций. Соответствующее предложение первый замруководителя «Единой России» в нижней палате Адальби Шхагошев направил главе комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаусу Эрнсту.
«Я сейчас обратился к Клаусу Эрнсту, он председатель комитета по энергетике и экономике, который выступает профильным по "Северному потоку — 2"», — цитирует ТАСС депутата. По его словам, ответ должен прийти в ближайшее время.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.