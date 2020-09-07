В Кремле оценили риски остановки строительства «Северного потока ‒ 2»
В Кремле не видят причин для остановки строительства газопровода «Северный поток ‒ 2», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», ‒ сказал Песков, отрицательно ответив на вопрос, видят ли российские власти риски остановки строительства газопровода.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.