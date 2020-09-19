В Бундестаге оценили риски остановки «Северного потока ‒ 2»
Если Берлин решит заблокировать строительство газопровода «Северный поток ‒ 2», то ему придется возмещать многомиллиардный ущерб компаниям, которые участвуют в реализации проекта, рассказал немецкий парламентарий Вальдемар Гердт в комментарии «РИА Новости».
«Северный поток» – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более €10 млрд штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», ‒ рассказал он.
По словам депутата, призывы к остановке проекта связаны с борьбой за энергетический рынок Европы, а стоимость энергоресурсов для европейских потребителей при отказе от «Северного потока – 2» вырастет на 20%.
Ранее бундестаг Германии отказался голосовать по существу по предложению об остановке проекта «Северный поток ‒ 2», которое выдвинула партия «Зеленые». Оно было передано в профильный комитет, сообщала председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау. По словам премьер-министра Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэлы Шлезвиг, проект газопровода готов на 97%.
Разговоры о прекращении проекта «Северный поток ‒ 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии вначале предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства газопровода.