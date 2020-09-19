В Бундестаге оценили риски остановки «Северного потока ‒ 2»

«Северный поток» – это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более €10 млрд штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», ‒ рассказал он.