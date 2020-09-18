Главы немецких регионов потребовали достроить «Северный поток ‒ 2»
Премьер-министры восточногерманских земель единогласно выступили за продолжение строительства газопровода «Северный поток ‒ 2». Соответствующее заявление подписали главы шести регионов ‒ Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга ‒ Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Завершение строительства «Северного потока ‒ 2» они посчитали «разумным и правильным».
«Главы правительств восточногерманских земель считают завершение строительства трубопровода в Балтийском море разумным и правильным», ‒ передает издание Der Spiegel.
Ранее бундестаг Германии отказался голосовать по существу по предложению об остановке проекта «Северный поток ‒ 2», которое выдвинула партия «Зеленые». Оно было передано в профильный комитет, сообщала председательствующая в ходе сессии вице-президент бундестага Петра Пау. По словам премьер-министра Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэлы Шлезвиг, проект газопровода готов на 97%.
Разговоры о прекращении проекта «Северный поток ‒ 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии вначале предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства газопровода.