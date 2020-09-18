Главы немецких регионов потребовали достроить «Северный поток ‒ 2»

Разговоры о прекращении проекта «Северный поток ‒ 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии вначале предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства газопровода.