Бундестаг отказался голосовать по остановке «Северного потока ‒ 2»
Бундестаг Германии отказался голосовать по существу по предложению об остановке проекта «Северный поток ‒ 2», которое выдвинула партия «Зеленые». Оно передано в профильный комитет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова председательствующей в ходе сессии вице-президента бундестага Петры Пау.
«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет. Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "Союз 90/Зеленые". Кто воздержался? Никто. Таким образом, решено о передаче», ‒ сказала Пау.
Ранее премьер-министр Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге, сообщила, что проект газопровода готов на 97%.
Разговоры о прекращении проекта «Северный поток ‒ 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии вначале предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства газопровода.