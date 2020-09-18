Бундестаг отказался голосовать по остановке «Северного потока ‒ 2»

«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет. Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "Союз 90/Зеленые". Кто воздержался? Никто. Таким образом, решено о передаче», ‒ сказала Пау.