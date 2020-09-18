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Бундестаг отказался голосовать по остановке «Северного потока ‒ 2»

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Бундестаг Германии отказался голосовать по существу по предложению об остановке проекта «Северный поток ‒ 2», которое выдвинула партия «Зеленые». Оно передано в профильный комитет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова председательствующей в ходе сессии вице-президента бундестага Петры Пау.

«Голосуем по пункту передачи предложения в профильный комитет. Это фракция правящей коалиции, фракция Свободной демпартии и фракция "Левые". Кто против? Это фракция "Альтернатива для Германии" и "Союз 90/Зеленые". Кто воздержался? Никто. Таким образом, решено о передаче», ‒ сказала Пау.

Ранее премьер-министр Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге, сообщила, что проект газопровода готов на 97%.

Разговоры о прекращении проекта «Северный поток ‒ 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии вначале предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства газопровода.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных