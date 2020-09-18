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В Германии заявили о готовности «Северного потока ‒ 2» на 97%

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Проект газопровода «Северный поток ‒ 2» готов на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге.

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», ‒ цитирует «РИА Новости» премьера.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что проект готов на 90%. Вокруг газопровода продолжаются разговоры об остановке его строительства в качестве ответа на госпитализацию с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального. Об этом заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, позднее его поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. При этом Датское энергетическое агентство заявило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных