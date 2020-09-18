В Германии заявили о готовности «Северного потока ‒ 2» на 97%

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что проект готов на 90%. Вокруг газопровода продолжаются разговоры об остановке его строительства в качестве ответа на госпитализацию с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального. Об этом заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, позднее его поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. При этом Датское энергетическое агентство заявило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.