В Германии заявили о готовности «Северного потока ‒ 2» на 97%
Проект газопровода «Северный поток ‒ 2» готов на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга ‒ Передней Померании Мануэла Шлезвиг, выступая в немецком бундестаге.
«Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», ‒ цитирует «РИА Новости» премьера.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что проект готов на 90%. Вокруг газопровода продолжаются разговоры об остановке его строительства в качестве ответа на госпитализацию с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального. Об этом заявлял глава МИД Германии Хайко Маас, позднее его поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. При этом Датское энергетическое агентство заявило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.