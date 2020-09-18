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Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала проект строительства газопровода «Северный поток – 2» политическим, отметив, что ранее у Европы был к нему только экономический подход, сообщает Les Echos.

«Долгое время у нас был строго экономический подход к этой теме. Убеждена, что это одновременно в высшей степени политический проект», – сказала она. Отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу пересмотреть свой подход к строительству газопровода, фон дер Ляйен заявила, что «надежда на дальнейшее продвижение европейских отношений с этим трубопроводом уменьшается». По ее мнению, в поведении России наблюдается тенденция к ухудшению, поэтому Европа должна реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос отношений с Москвой.

Разговоры о прекращении проекта «Северный поток – 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии до этого момента предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержал это мнение. При этом Датское энергетическое агентство завило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных