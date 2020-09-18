Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом

«Долгое время у нас был строго экономический подход к этой теме. Убеждена, что это одновременно в высшей степени политический проект», – сказала она. Отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу пересмотреть свой подход к строительству газопровода, фон дер Ляйен заявила, что «надежда на дальнейшее продвижение европейских отношений с этим трубопроводом уменьшается». По ее мнению, в поведении России наблюдается тенденция к ухудшению, поэтому Европа должна реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос отношений с Москвой.