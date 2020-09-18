Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток – 2» политическим проектом
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала проект строительства газопровода «Северный поток – 2» политическим, отметив, что ранее у Европы был к нему только экономический подход, сообщает Les Echos.
«Долгое время у нас был строго экономический подход к этой теме. Убеждена, что это одновременно в высшей степени политический проект», – сказала она. Отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу пересмотреть свой подход к строительству газопровода, фон дер Ляйен заявила, что «надежда на дальнейшее продвижение европейских отношений с этим трубопроводом уменьшается». По ее мнению, в поведении России наблюдается тенденция к ухудшению, поэтому Европа должна реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос отношений с Москвой.
Разговоры о прекращении проекта «Северный поток – 2» начались после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В правительстве Германии до этого момента предлагали не увязывать экономический проект с делом Навального. Позднее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2».
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержал это мнение. При этом Датское энергетическое агентство завило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.