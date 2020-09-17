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Захарова оценила позицию Дании по «Северному потоку ‒ 2»

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Неконструктивная линия Копенгагена в отношении продолжения строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» может негативно отразиться на двусторонних отношениях. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания премьер-министра Дании о приостановке проекта.

«Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода "Северный поток ‒ 2". Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии, его готовность составляет 90%», ‒ сказала Захарова на брифинге.

По ее мнению, примечательно то, что Датское энергетическое агентство заявило о невозможности отзыва своего согласования на прокладку труб газопровода. В этом случае, по словам Захаровой, все необходимые документы для завершения строительства газопровода, в том числе с датской стороны, имеются.

Захарова напомнила, что в ситуации имеет место недобросовестная конкуренция со стороны Вашингтона, который «напористо продвигает» свой дорогой природный газ на европейский рынок.

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала главу МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». При этом Датское энергетическое агентство завило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.

Ранее по теме: Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных