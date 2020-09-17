Захарова оценила позицию Дании по «Северному потоку ‒ 2»
Неконструктивная линия Копенгагена в отношении продолжения строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» может негативно отразиться на двусторонних отношениях. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания премьер-министра Дании о приостановке проекта.
«Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода "Северный поток ‒ 2". Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии, его готовность составляет 90%», ‒ сказала Захарова на брифинге.
По ее мнению, примечательно то, что Датское энергетическое агентство заявило о невозможности отзыва своего согласования на прокладку труб газопровода. В этом случае, по словам Захаровой, все необходимые документы для завершения строительства газопровода, в том числе с датской стороны, имеются.
Захарова напомнила, что в ситуации имеет место недобросовестная конкуренция со стороны Вашингтона, который «напористо продвигает» свой дорогой природный газ на европейский рынок.
12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала главу МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с основателем ФБК Алексеем Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». При этом Датское энергетическое агентство завило, что отзыв разрешения на прокладку труб газопровода из-за ситуации с Навальным не входит в полномочия агентства.