Захарова оценила позицию Дании по «Северному потоку ‒ 2»

По ее мнению, примечательно то, что Датское энергетическое агентство заявило о невозможности отзыва своего согласования на прокладку труб газопровода. В этом случае, по словам Захаровой, все необходимые документы для завершения строительства газопровода, в том числе с датской стороны, имеются.