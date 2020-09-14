Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку ‒ 2»

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», ‒ сказал Кристенсен в ответ на вопрос о том, может ли он запретить работы в связи с ситуацией с Навальным. По его словам, задачей регулятора является исключительно надзор за соблюдением требований экологичности и безопасности при строительстве.