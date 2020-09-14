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Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку ‒ 2»

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Отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным не входит в полномочия Датского энергетического агентства, заявил «РИА Новости» его представитель Мортен Кристенсен.

«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», ‒ сказал Кристенсен в ответ на вопрос о том, может ли он запретить работы в связи с ситуацией с Навальным. По его словам, задачей регулятора является исключительно надзор за соблюдением требований экологичности и безопасности при строительстве. 

Датский регулятор разрешил прокладку трубопровода в территориальных водах страны в 2019 г. 

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 12 сентября поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца. 

В отношении «Северного потока ‒ 2»  уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США, в частности из-за этого проект покинули ряд европейских компаний, участвовавших в его строительстве. Из-за санкций для продолжения укладки труб с Дальнего Востока пришлось перебросить российский трубоукладчик «Академик Черский» ‒ единственное отечественное судно, пригодное для проведения работ такого класса. 

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных