Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку ‒ 2»
Отзыв разрешения на прокладку труб газопровода «Северный поток ‒ 2» из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным не входит в полномочия Датского энергетического агентства, заявил «РИА Новости» его представитель Мортен Кристенсен.
«Ответственность Датского энергетического агентства в отношении прокладки труб ограничивается обеспечением соблюдения компаниями условий, на которых разрешение было предоставлено», ‒ сказал Кристенсен в ответ на вопрос о том, может ли он запретить работы в связи с ситуацией с Навальным. По его словам, задачей регулятора является исключительно надзор за соблюдением требований экологичности и безопасности при строительстве.
Датский регулятор разрешил прокладку трубопровода в территориальных водах страны в 2019 г.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 12 сентября поддержала заявления главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что одним из вариантов реакции на инцидент с Навальным может быть приостановка строительства «Северного потока ‒ 2». Хотя ранее немецкий канцлер Ангела Меркель призывала не связывать политические вопросы с судьбой газопровода, который является экономическим проектом и должен быть доведен до конца.
В отношении «Северного потока ‒ 2» уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США, в частности из-за этого проект покинули ряд европейских компаний, участвовавших в его строительстве. Из-за санкций для продолжения укладки труб с Дальнего Востока пришлось перебросить российский трубоукладчик «Академик Черский» ‒ единственное отечественное судно, пригодное для проведения работ такого класса.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории Германии, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. На данный момент его строительство завершено более чем на 90%.