Премьер Польши призвал «отложить в архив» проект «Северный поток — 2»

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока — 2». До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. Позднее в немецком правительстве заявили, что ситуация вокруг Навального может повлиять на ход строительства газопровода.