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Премьер Польши призвал «отложить в архив» проект «Северный поток — 2»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Германии «отложить в архив» проект строительства «Северного потока — 2», учитывая события в Белоруссии и ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Европа должна расценивать ситуацию в Белоруссии и нападение на Алексея Навального как — возможно, последний — памятный знак. Единственный рациональный выход — отложить проект «Северный поток — 2» в архив», — приводит издание слова премьер-министра Польши.

По его мнению, строительство газопровода подрывает энергетическую политику ЕС изнутри. Он считает, что трубопровод сделает Европу более зависимой от поставок российского газа. Кроме того, проект угрожает тем, что Россия «под прикрытием экономического сотрудничества» якобы приобретет влияние на поведение Германии, утверждает Моравецкий.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с Навальным, в том числе приостановку строительства «Северного потока — 2». До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США. Позднее в немецком правительстве заявили, что ситуация вокруг Навального может повлиять на ход строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Он находится под санкциями США.

Ранее по теме: МИД Германии не исключил приостановку «Северного потока ‒ 2» из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных