В Москве закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий» за нарушение масочного режима

«Несколько магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" закрыли в Москве за нарушение масочного режима», ‒ говорится в сообщении. Немерюк отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды и выявляют магазины, которые недобросовестно относятся к масочно-перчаточному режиму. Причем сами сотрудники не соблюдают эти правила и не требуют этого от посетителей. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.