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В Москве закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий» за нарушение масочного режима

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Несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима, сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Москвы со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

«Несколько магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" закрыли в Москве за нарушение масочного режима», ‒ говорится в сообщении. Немерюк отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды и выявляют магазины, которые недобросовестно относятся к масочно-перчаточному режиму. Причем сами сотрудники не соблюдают эти правила и не требуют этого от посетителей. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.

В конце июля Немерюк сообщил, что более 6000 торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму примерно 300 млн руб. за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. По словам президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, активно проверять предприятия торговли в Москве начали с последней недели июля. Столичная мэрия обеспокоена тем, что люди перестали носить маски, отметил он.

В Москве за сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных