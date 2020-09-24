В Москве закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий» за нарушение масочного режима
Несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве за нарушение масочного режима, сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Москвы со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.
«Несколько магазинов сетей "Перекресток" и "Магнолия" закрыли в Москве за нарушение масочного режима», ‒ говорится в сообщении. Немерюк отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды и выявляют магазины, которые недобросовестно относятся к масочно-перчаточному режиму. Причем сами сотрудники не соблюдают эти правила и не требуют этого от посетителей. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 предприятия торговли.
В конце июля Немерюк сообщил, что более 6000 торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму примерно 300 млн руб. за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. По словам президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, активно проверять предприятия торговли в Москве начали с последней недели июля. Столичная мэрия обеспокоена тем, что люди перестали носить маски, отметил он.
В Москве за сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000.