Магазины сети «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей
Роспотребнадзор оштрафовал несколько магазинов сети «Ашан» в Москве на 1,55 млн руб. за недостоверное декларирование пищевой продукции и нарушение регламентов, «представляющих угрозу здоровью и жизни граждан», говорится в сообщении Роспотребнадзора по Москве.
«На юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1,5 млн руб. По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что «Ашан» обжаловал решение Роспотребнадзора в течение года в трех судах, однако Арбитражный суд Московского округа признал действия ведомства законными и обоснованными.
В конце сентября Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима.