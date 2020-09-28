Магазины сети «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей

«На юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1,5 млн руб. По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии», — говорится в сообщении.