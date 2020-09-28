Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Магазины сети «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей

Ведомости

Роспотребнадзор оштрафовал несколько магазинов сети «Ашан» в Москве на 1,55 млн руб. за недостоверное декларирование пищевой продукции и нарушение регламентов, «представляющих угрозу здоровью и жизни граждан», говорится в сообщении Роспотребнадзора по Москве.

«На юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1,5 млн руб. По результатам проверки были выданы предписания об устранении нарушений и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что «Ашан» обжаловал решение Роспотребнадзора в течение года в трех судах, однако Арбитражный суд Московского округа признал действия ведомства законными и обоснованными.

В конце сентября Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима.

Ранее по теме: ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных