ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».
«За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 000 таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести, ну, например, предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей», – сказал Немерюк.
Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал, что в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 магазина.
В Москве, по данным на 24 сентября, выявили 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000.