ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

«За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 000 таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести, ну, например, предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей», – сказал Немерюк.