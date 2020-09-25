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ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

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Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве оштрафовали более чем на 1 млн руб. за несоблюдение масочного режима, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».

«За эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы. Уже более 15 000 таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести, ну, например, предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей», – сказал Немерюк.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал, что в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 магазина.

В Москве, по данным на 24 сентября, выявили 1050 случаев заражения коронавирусом, 1304 пациента выздоровели, 15 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1000.

Ранее по теме: В Москве закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий» за нарушение масочного режима

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных