Турбизнес оценил потери от закрытия границ из-за пандемии в $8-9 млрд

«Потери мы оцениваем примерно от закрытия границ на направление въездной туризм порядка $7 млрд уже сейчас … Я думаю, что до конца года потери будут где-то порядка $8-9 млрд», — сказал Игнатьев. Он напомнил, что в 2019 году российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд. В августе руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли в связи с закрытием границ для иностранцев составили 500 млрд руб.