Турбизнес оценил потери от закрытия границ из-за пандемии в $8-9 млрд
Объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса по итогам года может составить около $8-9 млрд, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на онлайн пресс-конференции.
«Потери мы оцениваем примерно от закрытия границ на направление въездной туризм порядка $7 млрд уже сейчас … Я думаю, что до конца года потери будут где-то порядка $8-9 млрд», — сказал Игнатьев. Он напомнил, что в 2019 году российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд. В августе руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли в связи с закрытием границ для иностранцев составили 500 млрд руб.
Ранее Всемирная туристская организация при ООН в своем докладе сообщала, что потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г.