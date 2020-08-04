Ростуризм оценил потери от закрытия границ для иностранцев в 500 млрд рублей

Ранее Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) в своем докладе сообщала, что потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г.