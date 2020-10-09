Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году

«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается», — цитирует ТАСС Дитриха. По его словам, министерство ожидает, что российские авиакомпании перевезут 60 млн пассажиров по итогам 2020 г., что более чем в два раза меньше показателя за 2019 г., когда было перевезено 128,1 млн.