Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году
Транспортный комплекс России в 2020 г. не выйдет на докризисные показатели по объемам работы из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе итоговой коллегии Минтранса.
«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается», — цитирует ТАСС Дитриха. По его словам, министерство ожидает, что российские авиакомпании перевезут 60 млн пассажиров по итогам 2020 г., что более чем в два раза меньше показателя за 2019 г., когда было перевезено 128,1 млн.
По словам министра, пассажиропоток аэропортов сократиться практически вдвое. Снижение объема перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, а на международных из-за закрытия границ достигло 75%. При этом в июле-августе объемы перевозок на внутренних авиалиниях были практически восстановлены за счет развития внутреннего туризма и курортных программ.
Из-за пандемии коронавируса все авиакомпании мира сократили перевозки в десятки раз, российские авиакомпании в январе – августе сократили перевозки на 49% до 43,7 млн человек, а в апреле и мае перевозки падали соответственно в 12,5 и 11 раз, говорилось в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).