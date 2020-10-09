Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Минтранс спрогнозировал двукратное падение авиаперевозок в 2020 году

Ведомости

Транспортный комплекс России в 2020 г. не выйдет на докризисные показатели по объемам работы из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе итоговой коллегии Минтранса.

«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается», — цитирует ТАСС Дитриха. По его словам, министерство ожидает, что российские авиакомпании перевезут 60 млн пассажиров по итогам 2020 г., что более чем в два раза меньше показателя за 2019 г., когда было перевезено 128,1 млн.

По словам министра, пассажиропоток аэропортов сократиться практически вдвое. Снижение объема перевозок за восемь месяцев на внутренних линиях составило 30%, а на международных из-за закрытия границ достигло 75%. При этом в июле-августе объемы перевозок на внутренних авиалиниях были практически восстановлены за счет развития внутреннего туризма и курортных программ.

Из-за пандемии коронавируса все авиакомпании мира сократили перевозки в десятки раз, российские авиакомпании в январе – августе сократили перевозки на 49% до 43,7 млн человек, а в апреле и мае перевозки падали соответственно в 12,5 и 11 раз, говорилось в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ранее по теме: Авиакомпании просят Мишустина не повышать налоги на авиаперевозки

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных