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Авиакомпании просят Мишустина не повышать налоги на авиаперевозки

Переживающая острейший кризис отрасль будет дополнительно терять по 30 млрд рублей в год
Анастасия Львова Александр Воробьев
Совокупный операционный убыток российских перевозчиков в первом полугодии составил более 120 млрд руб. /Евгений Разумный / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина отложить повышение ставки НДС на авиаперелеты через Москву на период после 2024 г., говорится в письме президента РСПП Александра Шохина от 22 сентября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подтвердили в РСПП.

В 2016 г. для авиабилетов на внутренние перелеты была введена льготная ставка НДС 10% (на международные рейсы она нулевая), она будет действовать до конца 2020 г., затем вернется к обычному уровню в 20%. На внутренние рейсы в обход Москвы и на все рейсы в Крым, Калининград и города Дальнего Востока ставка также нулевая и расти не будет.

«Рост ставки НДС приведет к росту налоговой нагрузки на авиакомпании на 30 млрд руб., что в условиях кризиса и закрытого международного авиасообщения несет в себе риски банкротств в отрасли, масштабных сокращений персонала, резкого снижения доступности воздушных перевозок для населения, в том числе для жителей регионов», – рисует в письме мрачные перспективы Шохин. Совсем обнулить НДС для московских рейсов Шохин не просит, так как «текущая разница ставки в 10% стимулирует развитие прямого авиасообщения между регионами», говорится в его письме. Развивать прямое авиасообщение между регионами, не через Москву, поручал в мае 2018 г. президент Владимир Путин.

«Письмо РСПП получено, предложение находится в проработке», – сообщили в пресс-службе правительства. Но Минфин выступает против. «Ставка 10% на авиаперелеты через аэропорты Москвы (за исключением перевозок в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток) была изначально установлена до 1 января 2021 г., и продлевать ее не планируется», – говорит представитель министерства. «НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета, уменьшение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны», – приводит аргументы представитель Минфина. «Предложение РСПП направлено на поддержку российских авиаперевозчиков в условиях COVID-19. Его реализация создаст условия для устойчивой работы российских авиакомпаний, восстановления объемов авиаперевозок, а также поддержания спроса на внутрироссийские перевозки», – говорит представитель Минтранса.

21,2 млн

пассажиров перевезли в 2019 г. на внутренних рейсах, минуя Москву, российские авиакомпании. Это 29% от общего пассажиропотока по России. В 2017 г. доля пассажиров на немосковских российских рейсах была 23%. В 2018 г. президент Владимир Путин поручил к 2024 г. довести их количество до 50%

В предыдущие годы аппаратный вес Минфина всегда оказывался больше, и Минтрансу никогда не удавалось продавить в правительстве новые финансовые меры поддержки авиакомпаний.

«В текущих кризисных условиях двойной рост ставки НДС на московских рейсах только навредит авиакомпаниям. В обычное время можно было бы справиться с такой дополнительной налоговой нагрузкой и отвлечением средств из оборота, но не сегодня. На высококонкурентном авиарынке, особенно в 2020 г., перевозчики не могут себе позволить переложить НДС на пассажира. Разница в стоимости авиабилетов будет минимальна, максимум возникающей дополнительной нагрузки придется взять на себя авиакомпаниям. Поэтому возникнет недополученная выручка, которая в целом по отрасли может превысить 25 млрд за год», – говорит представитель S7. Представители «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний» и Utair на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Авиаперевозчики в текущих условиях будут вынуждены принять дополнительную налоговую нагрузку на себя. При ужасной конъюнктуре рынка – низкая платежеспособность населения, снижение пассажиропотока – компании не смогут повысить тарифы и переложить нагрузку на пассажиров. Поэтому повышение НДС приведет прежде всего к ухудшению финансового положения самих компаний», – говорит сотрудник крупной авиакомпании.

Все авиакомпании мира из-за пандемии коронавируса сократили перевозки в десятки раз, российские авиакомпании в январе – августе сократили перевозки на 49% до 43,7 млн человек, а в апреле и мае перевозки падали соответственно в 12,5 и 11 раз. Совокупный операционный убыток российских перевозчиков в первом полугодии составил более 120 млрд руб., кроме того, компании накопили долги перед банками, бюджетом и поставщиками в несколько десятков миллиардов рублей, погасить которые нужно будет в 2021 г., пишет Шохин. Российские авиакомпании могут в 2020 г. потерять 550 млрд руб. выручки из-за связанных с эпидемией коронавируса ограничений на перелеты и падения спроса, прогнозировал в апреле эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных