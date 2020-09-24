Авиакомпании просят Мишустина не повышать налоги на авиаперевозки

«Письмо РСПП получено, предложение находится в проработке», – сообщили в пресс-службе правительства. Но Минфин выступает против. «Ставка 10% на авиаперелеты через аэропорты Москвы (за исключением перевозок в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток) была изначально установлена до 1 января 2021 г., и продлевать ее не планируется», – говорит представитель министерства. «НДС является одним из основных источников доходов федерального бюджета, уменьшение поступлений этого налога может привести к ограничению возможностей финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере, и связанных с поддержкой бизнеса в целях устойчивого развития экономики страны», – приводит аргументы представитель Минфина. «Предложение РСПП направлено на поддержку российских авиаперевозчиков в условиях COVID-19. Его реализация создаст условия для устойчивой работы российских авиакомпаний, восстановления объемов авиаперевозок, а также поддержания спроса на внутрироссийские перевозки», – говорит представитель Минтранса.