Суд принял заявление о банкротстве УК «Востокуголь» семьи Босова
Арбитражный суд Московской области принял заявление о банкротстве УК «Востокуголь», следует из картотеки арбитражных дел. УК «Востокуголь» входит в группу «Аллтек» погибшего бизнесмена Дмитрия Босова и владеет 50% в угольном морском терминале «Порт «Вера». Заявление было подано ещё 24 августа.
В определении суда говорится, что «Востокуголь» устранил процессуальные нарушения, из-за которых суд оставлял без движения заявление.
Согласно данным ЕГРЮЛ, вдова Дмитрия Босова – Катерина Босов – 12 августа стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь». Другие 50% записаны на саму компанию, прежний собственник этой доли – бывший бизнес-партнер Босова Александр Исаев – оспорил в суде утрату актива. Суд в конце августа удовлетворил требование Исаева о восстановлении его прав на долю 50% в «Востокугле», следует из картотеки арбитражных дел. Дело в первой инстанции рассматривал арбитражный суд Московской области.
В начале августа на сайте «Федресурса» было опубликовано сообщение УК «Востокуголь» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Тогда представитель «Востокугля» сообщал «Коммерсанту», что это вынужденная мера. После продажи Исаевым доли в УК «Востокуголь», а также сложения полномочий гендиректором Вадимом Бугаевым был проведен внутренний аудит, который показал отрицательные чистые активы компании. Кроме того, аудит выявил значительный долг, который компания не может погасить.