Суд принял заявление о банкротстве УК «Востокуголь» семьи Босова

В начале августа на сайте «Федресурса» было опубликовано сообщение УК «Востокуголь» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Тогда представитель «Востокугля» сообщал «Коммерсанту», что это вынужденная мера. После продажи Исаевым доли в УК «Востокуголь», а также сложения полномочий гендиректором Вадимом Бугаевым был проведен внутренний аудит, который показал отрицательные чистые активы компании. Кроме того, аудит выявил значительный долг, который компания не может погасить.