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Суд принял заявление о банкротстве УК «Востокуголь» семьи Босова

Ведомости

Арбитражный суд Московской области принял заявление о банкротстве УК «Востокуголь», следует из картотеки арбитражных дел. УК «Востокуголь» входит в группу «Аллтек» погибшего бизнесмена Дмитрия Босова и владеет 50% в угольном морском терминале «Порт «Вера». Заявление было подано ещё 24 августа.

В определении суда говорится, что «Востокуголь» устранил процессуальные нарушения, из-за которых суд оставлял без движения заявление.

Согласно данным ЕГРЮЛ, вдова Дмитрия Босова – Катерина Босов – 12 августа стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь». Другие 50% записаны на саму компанию, прежний собственник этой доли – бывший бизнес-партнер Босова Александр Исаев – оспорил в суде утрату актива. Суд в конце августа удовлетворил требование Исаева о восстановлении его прав на долю 50% в «Востокугле», следует из картотеки арбитражных дел. Дело в первой инстанции рассматривал арбитражный суд Московской области.

В начале августа на сайте «Федресурса» было опубликовано сообщение УК «Востокуголь» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Тогда представитель «Востокугля» сообщал «Коммерсанту», что это вынужденная мера. После продажи Исаевым доли в УК «Востокуголь», а также сложения полномочий гендиректором Вадимом Бугаевым был проведен внутренний аудит, который показал отрицательные чистые активы компании. Кроме того, аудит выявил значительный долг, который компания не может погасить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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