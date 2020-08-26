«Востокуголь» семьи Босова подала заявление о банкротстве

При этом в ходе банкротства актив должен быть реализован, продолжает юрист. С этой точки зрения не очевидно, каким именно образом это должно происходить, по какой цене и в пользу кого. Одним из наиболее существенных факторов тут выступает цена, которая в рамках банкротной процедуры определяется по результатам торгов, а условиями опциона определена на низком уровне, рассказывает Ермоленко.