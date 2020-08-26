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«Востокуголь» семьи Босова подала заявление о банкротстве

Это может помешать продаже 16,7% в «Порте «Вера»
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

УК «Востокуголь», которая входит в группу «Аллтек» погибшего бизнесмена Дмитрия Босова и владеет 50% в угольном морском терминале «Порт “Вера”», подала заявление в Арбитражный суд Московской области о собственном банкротстве. Это следует из картотеки арбитражных дел. Заявление было подано 24 августа. Представитель «Востокугля» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Согласно данным ЕГРЮЛ, вдова Дмитрия Босова – Катерина Босов – 12 августа стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь». Другие 50% записаны на саму компанию, прежний собственник этой доли – бывший бизнес-партнер Босова Александр Исаев – оспаривает в суде утрату этого актива.

В начале августа на сайте «Федресурса» было опубликовано сообщение УК «Востокуголь» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Тогда представитель «Востокугля» сообщал «Коммерсанту», что это вынужденная мера. После продажи Исаевым доли в УК «Востокуголь», а также сложения полномочий гендиректора Вадима Бугаева был проведен внутренний аудит, который показал отрицательные чистые активы компании. Кроме того, аудит выявил значительный долг, который компания не может погасить.

В действующем российском законодательстве существуют обстоятельства, когда гендиректор обязан подать заявление о банкротстве: например, когда в течение нескольких месяцев компания не может выплачивать кредиторам долги, объясняет партнер юридической компании Dentons Артем Жаворонков.

«В этот момент (подачи заявления о банкротстве – прим.ред.) наступает мораторий на требования кредиторов. Всегда первым шагом происходит санация, или оздоровление компании», – говорит собеседник «Ведомостей».

Вдова бизнесмена Босова получила половину его доли в группе Alltech

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По словам юриста, процедура банкротства в России занимает не меньше года. Распродажа имущества идет уже на самом последнем этапе и только в случаях, если не помогла санация или компания не смогла договориться с кредиторами, подчеркивает Жаворонков. Таким образом, версия о том, что процедура банкротства запущена ради реализации активов компании, кажется маловероятной, заключил собеседник.

«Ситуацию усугубило то, что после трагической гибели Дмитрия Босова наследники не успели вступить в права наследства, а Александр Исаев в суде уже наложил арест на единственный актив УК "Востокуголь" – долю в совместном предприятии, владеющем портом Вера», – объяснял представитель «Востокугля» «Коммерсанту».

Порт «Вера» находится в Приморском крае. Согласно данным ЕГРЮЛ, «Востокуглю» принадлежит 50% в «Порт "Вера" менеджмент», еще 50% принадлежит «Порт “Вера” холдинг» (25% которой принадлежит «Ростеху», 37,5% – Екатерине Лапшиной, экс-гендиректору Marsfield Capital, управлявшей фондом Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, 18,75% – президенту «Росинжиниринга» Дмитрию Новикову).

6 августа «Ростех» и партнеры по порту подали иск к «Востокуглю» с требованием продать 16,7% в порте «Вера» по номинальной стоимости (3340 руб.) в рамках call-опциона. В случае реализации этого опциона «Порт "Вера" холдинг» получит контроль (66,7%) над портом, а доля «Востокугля» снизится до 33,3%, сообщал РБК.

В случае, если суд удовлетворит требование истцов о продаже доли, наличие процедуры банкротства будет препятствовать принудительному исполнению решения суда в обычном порядке, объясняет руководитель практики ФБК Legal Алена Ермоленко.

«Поэтому в качестве ближнего рубежа защиты часто используют процедуру банкротства, поскольку оно приостановит истребование доли по опциону», – говорит собеседница «Ведомостей».

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При этом в ходе банкротства актив должен быть реализован, продолжает юрист. С этой точки зрения не очевидно, каким именно образом это должно происходить, по какой цене и в пользу кого. Одним из наиболее существенных факторов тут выступает цена, которая в рамках банкротной процедуры определяется по результатам торгов, а условиями опциона определена на низком уровне, рассказывает Ермоленко.

После открытия в отношении должника конкурсного производства все неденежные требования трансформируются в денежные и могут быть включены в реестр требований кредиторов, говорит юрист BGP Litigation Александра Алфимова. «Иными словами, в случае банкротства УК “Востокуголь” не сможет исполнить решение суда о продаже доли, то есть отчуждить имущество в обход других кредиторов. Поэтому ООО “Порт "Вера" холдинг» потребуется включаться в реестр требований кредиторов наравне с другими кредиторами», – сказала юрист.

«Востокуголь» был создан в 2012 г., основное направление его деятельности – развитие угольных и инфраструктурных проектов, говорится на сайте компании. «Востокуголь» управляет строительством второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе и угольного терминала «Порт “Вера”», разработкой Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения. Выручка в 2019 г. составила 453 млн руб. (данные РСБУ). Компания входит в группу «Аллтек». 19 августа Катерине Босов перешла половина доли мужа в ООО «Аллтек». Таким образом, она стала совладельцем 43,29% в «Аллтеке», еще столько же записано на Босова. Доли в компании имеют ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%) и топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

В конце мая Катерина Босов возглавила совет директоров «Сибантрацита» – крупнейшего в России производителя металлургического угля и антрацита и крупнейшего актива Босова. С 2018 г. она была коммерческим директором компании. Активы, принадлежавшие Босову в «Аллтеке», оценивались в 25 млрд руб., в «Востокугле» – в 6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных