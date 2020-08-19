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Вдова бизнесмена Босова получила половину его доли в группе Alltech

Группа является контролирующим акционером «Сибантрацита»
Татьяна Морозова
Катерина Босов /sibanthracite.ru

Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов стала владельцем половины доли Дмитрия Босова (муж Катерины Босов. ‒ Прим. ред.) в ООО «Аллтек», сообщил «Ведомостям» представитель «Аллтек». Компания является контролирующим акционером «Сибантрацита».

В компании «Аллтек» подтвердили, что Катерина Босов признана законным владельцем 50% доли Дмитрия Босова в «Аллтек».

Согласно данным ЕГРЮЛ, в результате перехода доли Катерине Босов принадлежит 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и Дмитрию Босову, который покончил жизнь самоубийством в мае этого года. О том, кому достанется оставшаяся доля Дмитрия Босова, в компании не уточнили. 

Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), а также топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

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Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит». 

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте. 

Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании ‒ «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании.  

Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» ‒ еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев, оспаривает в суде утрату этого актива. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных