Вдова Дмитрия Босова заявила о попытке рейдерского захвата «Сибантрацита»Ранее атаке подвергся еще один актив компании — угольный порт в Приморье
Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов заявила о рейдерской атаке на компанию, сообщает РБК со ссылкой на письмо Босов председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой. Письмо отправлено 30 июля. Его содержание изданию подтвердил представитель «Сибантрацита». При этом сама Плетнева заявила, что пока не получила письма и не стала его комментировать.
«Я далека от мысли, что вы являетесь орудием в руках тех людей, которые на протяжении почти трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки в отношении компании и дискредитируют меня лично», — написала Босов Плетневой, не уточнив, кого именно подозревает в рейдерской атаке.
Как отмечает издание, поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» на соблюдение экологических норм. Официальный представитель Катерины Босов рассказал изданию, что «компанию по захвату» одного из активов Босова ведет группа инвесторов компании «УК Эльга Уголь», в частности, ее гендиректор Александр Исаев, который является бывшим партнером Босова.
«В последние месяцы рейдерскому захвату подвергся один из наших активов, сейчас начинает разворачиваться кампания против всей группы "Сибантрацит"», — пояснил представитель Босов. Он уточнил, что речь идет об атаке на дальневосточный угольный порт Вера в Приморье. Сам Исаев в разговоре с изданием назвал эти обвинения «наглой клеветой».
Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.
Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании. Бизнесмен и муж Катерины Босов Дмитрий покончил с собой 6 мая. В мае Босов возглавила совет директоров «Сибантрацита».