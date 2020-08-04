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Вдова Дмитрия Босова заявила о попытке рейдерского захвата «Сибантрацита»

Ранее атаке подвергся еще один актив компании —  угольный порт в Приморье
Дарина Бухарова
Сибантрацит

Председатель совета директоров «Сибантрацита» Катерина Босов заявила о рейдерской атаке на компанию, сообщает РБК со ссылкой на письмо Босов председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой. Письмо отправлено 30 июля. Его содержание изданию подтвердил представитель «Сибантрацита». При этом сама Плетнева заявила, что пока не получила письма и не стала его комментировать.

«Я далека от мысли, что вы являетесь орудием в руках тех людей, которые на протяжении почти трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки в отношении компании и дискредитируют меня лично», — написала Босов Плетневой, не уточнив, кого именно подозревает в рейдерской атаке.

Как отмечает издание, поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» на соблюдение экологических норм. Официальный представитель Катерины Босов рассказал изданию, что «компанию по захвату» одного из активов Босова ведет группа инвесторов компании «УК Эльга Уголь», в частности, ее гендиректор Александр Исаев, который является бывшим партнером Босова. 

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«В последние месяцы рейдерскому захвату подвергся один из наших активов, сейчас начинает разворачиваться кампания против всей группы "Сибантрацит"», — пояснил представитель Босов. Он уточнил, что речь идет об атаке на дальневосточный угольный порт Вера в Приморье. Сам Исаев в разговоре с изданием назвал эти обвинения «наглой клеветой».

Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.

Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании. Бизнесмен и муж Катерины Босов Дмитрий покончил с собой 6 мая. В мае Босов возглавила совет директоров «Сибантрацита».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных