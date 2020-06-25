Семья Дмитрия Босова создаст инвестфонд для управления оставшимися от него активами

Наследники Дмитрия Босова, покончившего с собой в начале мая, решили создать инвестиционный фонд для консолидации и управления активами бизнесмена, рассказал «Ведомостям» представитель семьи Босовых. Основные активы Босова – «Сибантрацит» (Босову принадлежало 90% группы) и «Востокуголь» (50% принадлежало Босову, 50% – управляющей компании «Востокуголь»). Группа компаний «Сибантрацит» объединяет угольные компании «Сибирский антрацит», «Разрез Восточный» и «Разрез Кийзасский» в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях соответственно. По данным компании, ее запасы антрацита и рядового угля по классификации JORC составляют 468,1 млн т. В 2019 г. компания произвела 23,7 млн т угля – 5% российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте. Выручка «Сибантрацита» по итогам прошлого года составила 125,5 млрд руб.