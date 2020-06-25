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Семья Дмитрия Босова создаст инвестфонд для управления оставшимися от него активами

Это позволит сохранить структуру компании и защититься от корпоративных споров, считают эксперты
Полина Трифонова
Сибантрацит

Наследники Дмитрия Босова, покончившего с собой в начале мая, решили создать инвестиционный фонд для консолидации и управления активами бизнесмена, рассказал «Ведомостям» представитель семьи Босовых. Основные активы Босова – «Сибантрацит» (Босову принадлежало 90% группы) и «Востокуголь» (50% принадлежало Босову, 50% – управляющей компании «Востокуголь»). Группа компаний «Сибантрацит» объединяет угольные компании «Сибирский антрацит», «Разрез Восточный» и «Разрез Кийзасский» в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях соответственно. По данным компании, ее запасы антрацита и рядового угля по классификации JORC составляют 468,1 млн т. В 2019 г. компания произвела 23,7 млн т угля – 5% российского производства. К 2022 г. планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте. Выручка «Сибантрацита» по итогам прошлого года составила 125,5 млрд руб.

«Востокуголь» управляет строительством второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе и угольного терминала «Порт «Вера», разработкой Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения. Выручка в 2019 г. составила 453 млн руб. (данные РСБУ). По оценкам старшего директора АКРА Максима Худалова, стоимость обеих компаний без учета долгов может составлять от 25 млрд до 40 млрд руб. Примерно 70% стоимости обеспечивает именно «Сибантрацит», оценивает эксперт. Состояние Босова в 2020 г. Forbes оценивал в $1,1 млрд (86-е место в списке богатейших людей России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных