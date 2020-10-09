Второй за месяц регион вернул ограничения на въезд из-за коронавируса
Власти Орловской области с 12 октября возвращают заградительные посты на въездах в регион и на железнодорожных и автовокзалах Орла и Мценска, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«С 12 октября возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты на федеральных автомобильных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов Орловской области и железнодорожных вокзалах в городе Орле и городе Мценске, а также на автовокзале в городе Орле», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на выставляемые посты будут направлены сотрудники правоохранительных органов.
В последний раз такие меры действовали в регионе со 2 апреля по 11 июня. Вновь соответствующее решение принято региональным оперштабом после того, как число заражений коронавирусом приблизилось 8 октября к 100 в сутки.
В середине сентября в связи с распространением коронавиурса ограничения на въезд ввели власти Башкирии относительно городов Кумертау и Салават. Особый порядок передвижения граждан и транспорта был установлен также в отношении Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов региона.
По данным оперштаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 пациент умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровел.