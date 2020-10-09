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Второй за месяц регион вернул ограничения на въезд из-за коронавируса

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Власти Орловской области с 12 октября возвращают заградительные посты на въездах в регион и на железнодорожных и автовокзалах Орла и Мценска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С 12 октября возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты на федеральных автомобильных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов Орловской области и железнодорожных вокзалах в городе Орле и городе Мценске, а также на автовокзале в городе Орле», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на выставляемые посты будут направлены сотрудники правоохранительных органов.

В последний раз такие меры действовали в регионе со 2 апреля по 11 июня. Вновь соответствующее решение принято региональным оперштабом после того, как число заражений коронавирусом приблизилось 8 октября к 100 в сутки.

В середине сентября в связи с распространением коронавиурса ограничения на въезд ввели власти Башкирии относительно городов Кумертау и Салават. Особый порядок передвижения граждан и транспорта был установлен также в отношении Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов региона.

По данным оперштаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 пациент умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных