Второй за месяц регион вернул ограничения на въезд из-за коронавируса

«С 12 октября возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты на федеральных автомобильных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов Орловской области и железнодорожных вокзалах в городе Орле и городе Мценске, а также на автовокзале в городе Орле», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что на выставляемые посты будут направлены сотрудники правоохранительных органов.