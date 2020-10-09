В России выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом

В России выявили рекордное число новых заболевших коронавирусомВпервые в стране зафиксировали более 12000 случаев заражения за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 12 126 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек.
Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238. За сутки в России полностью выздоровели 7 092 человека, 201 пациент умер. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, 1 009 421 человек выздоровел.
Вчера, 8 октября, оперштаб сообщил о 11 493 случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения коронавирусом, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 321 812 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+469), Подмосковье (+411), Ростовская (+265) и Нижегородская области (+247).
В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (321 812), Московская область (76 556) и Санкт-Петербург (46 562), Нижегородская область (34 286) и Свердловская область (30 717).