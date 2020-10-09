Академик РАН дал советы по профилактике коронавируса в общественном транспорте
Медицинская маска поможет снизить риск заражения коронавирусом в общественном транспорте, ее нужно надевать за несколько десятков метров перед входом в метро, заявил в интервью радио Sputnik академик РАН Вадим Покровский.
«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте», — сказал Покровский. По его словам, в общественном транспорте нужно использовать перчатки. Если перчаток нет, нужно стараться как можно меньше прикасаться к окружающим предметам и после к лицу и телу. При первой возможности нужно помыть руки, отметил Покровский.
Также академик посоветовал открывать окна в общественном транспорте, чтобы проветривать его, и, по возможности, соблюдать социальную дистанцию. Покровский подчеркнул, что лучше ходить пешком — это, по его словам, полезно во всех отношениях.
Ранее о необходимости сократить поездки в транспорте и социальные контакты говорили власти Москвы и Подмосковья. В Москве с 28 сентября действует месячный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьников отправили на продленные каникулы с 5 по 18 октября. У людей старше 65 лет и учащихся школ заблокировали социальные карты. Кроме того, столичные власти обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями компаниям за неисполнение предписаний. В Минздраве посоветовали россиянам на выходных оставаться дома.