Академик РАН дал советы по профилактике коронавируса в общественном транспорте

«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте», — сказал Покровский. По его словам, в общественном транспорте нужно использовать перчатки. Если перчаток нет, нужно стараться как можно меньше прикасаться к окружающим предметам и после к лицу и телу. При первой возможности нужно помыть руки, отметил Покровский.