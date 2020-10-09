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Академик РАН дал советы по профилактике коронавируса в общественном транспорте

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Медицинская маска поможет снизить риск заражения коронавирусом в общественном транспорте, ее нужно надевать за несколько десятков метров перед входом в метро, заявил в интервью радио Sputnik академик РАН Вадим Покровский.

«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте», — сказал Покровский. По его словам, в общественном транспорте нужно использовать перчатки. Если перчаток нет, нужно стараться как можно меньше прикасаться к окружающим предметам и после к лицу и телу. При первой возможности нужно помыть руки, отметил Покровский.

Также академик посоветовал открывать окна в общественном транспорте, чтобы проветривать его, и, по возможности, соблюдать социальную дистанцию. Покровский подчеркнул, что лучше ходить пешком — это, по его словам, полезно во всех отношениях.

Ранее о необходимости сократить поездки в транспорте и социальные контакты говорили власти Москвы и Подмосковья. В Москве с 28 сентября действует месячный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьников отправили на продленные каникулы с 5 по 18 октября. У людей старше 65 лет и учащихся школ заблокировали социальные карты. Кроме того, столичные власти обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями компаниям за неисполнение предписаний. В Минздраве посоветовали россиянам на выходных оставаться дома.

Ранее по теме: Власти Москвы допустили введение жестких ограничений из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных