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Власти Москвы допустили введение жестких ограничений из-за коронавируса

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Нарушение требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса, может привести к введению жестких ограничительных мер в столице, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что все-таки пока не все москвичи дисциплинированно относятся к использованию масок и перчаток», — сказал Данчиков в эфире канала «Россия 24».

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — добавил он.

Горожанам необходимо более ответственно относиться к себе, носить маски и перчатки в закрытых пространствах, а юридическим лицам — строго следить за соблюдением санитарных требований, подчеркнул чиновник.

По данным оперативного штаба, на 8 октября суточный прирост заболевших коронавирусом достиг 11 493 новых случаев, третий день превышая 11 000 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 260 112.

Ранее по теме: В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных