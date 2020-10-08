Власти Москвы допустили введение жестких ограничений из-за коронавируса
Нарушение требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса, может привести к введению жестких ограничительных мер в столице, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
«Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что все-таки пока не все москвичи дисциплинированно относятся к использованию масок и перчаток», — сказал Данчиков в эфире канала «Россия 24».
«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — добавил он.
Горожанам необходимо более ответственно относиться к себе, носить маски и перчатки в закрытых пространствах, а юридическим лицам — строго следить за соблюдением санитарных требований, подчеркнул чиновник.
По данным оперативного штаба, на 8 октября суточный прирост заболевших коронавирусом достиг 11 493 новых случаев, третий день превышая 11 000 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 260 112.