В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. За сутки в России полностью выздоровели 7 054 человека, 191 человек умер. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 1 002 329 выздоровели человек.