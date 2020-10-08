В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19В Москве выявили 3 323 новых заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. За сутки в России полностью выздоровели 7 054 человека, 191 человек умер. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 1 002 329 выздоровели человек.
Вчера, 7 октября, оперштаб сообщил о 11 115 случаев коронавируса. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.
В Москве за сутки выявлено 3323 случая заражения коронавирусом, 1 341 пациент выздоровел, 55 человек умерли. Всего в столице зафиксировано 318 111 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+461), Подмосковье (+433), Ростовская (+261) и Нижегородская области (+234).
В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (318 111), Московская область (76 145) и Санкт-Петербург (46 093).