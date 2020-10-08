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В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 3 323 новых заболевших
Ведомости
Алексей Даничев / РИА Новости

За последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. За сутки в России полностью выздоровели 7 054 человека, 191 человек умер. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 1 002 329 выздоровели человек.

Вчера, 7 октября, оперштаб сообщил о 11 115 случаев коронавируса. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.

В Москве за сутки выявлено 3323 случая заражения коронавирусом, 1 341 пациент выздоровел, 55 человек умерли. Всего в столице зафиксировано 318 111 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+461), Подмосковье (+433), Ростовская (+261) и Нижегородская области (+234).

В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (318 111), Московская область (76 145) и Санкт-Петербург (46 093).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных